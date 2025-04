Italiano: "Finale? Ce la giocheremo con il Milan"

C'è grandissima soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano al termine del successo sull'Empoli al Dall'Ara che certifica la qualificazione alla finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio, a Roma, contro il Milan: "Era un obiettivo, il sogno di questa città, della società, è un traguardo bellissimo , abbiamo onorato sin dall'inizio questa competizione, poi quando si arriva alla fine in Coppa Italia a tutti interessa giocarsi la finale, c'è un'atmosfera allo stadio incredibile e questa finale è dedicata alla gente di Bologna - dice - Sono felice per questo obiettivo, quando ho conosciuto questa proprietà aveva il desiderio di arrivare in fondo a qualche competizione, è chiaro che manca un altro passo, ma già siamo nella storia , quanto fatto è motivo di orgoglio, all'inizio c'era un po' di diffidenza, lo scorso anno questa squadra era riuscita a fare cose grandi, è cambiato allenatore e qualche giocatore, la Champions ci ha dato tantissimo e ci ha permesso di crescere in campionato e arrivare a questo obiettivo".

"Speriamo di fare una grande partita contro il Milan"

Un Bologna che ha vissuto una stagione in crescendo, dalle difficoltà dell'inizio alla prima vittoria in Champions, alla risalita in campionato fino all'ottimo percorso in Coppa Italia: "La difficoltà più grande era entrare nella testa di un gruppo che aveva già raggiunto un traguardo importante e fare qualcosa di diverso, in aggiunta a quello che già c'era - dice ancora Italiano - E' un gruppo che lavora molto, all'inizio qualche pareggio aveva appannato il lavoro e poi con le vittorie c'è stata la consapevolezza di poter ripetere quanto fatto l'anno precedente. Stiamo crescendo sempre e questo traguardo ne è la dimostrazione. Speriamo di riuscire a fare una grande partita con il Milan, speriamo di arrivarci in buone condizioni, è una gara secca ma ci giocheremo le nostre chance, dobbiamo prepararla bene e non vediamo l'ora di andare a Roma con i nostri tifosi".