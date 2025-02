Polemiche a non finire in Turchia. Durante la partita di campionato tra Galatasaray (primo in classifica) e Adana Demirspor (ultimo), viene assegnato al 12' un rigore dubbio ai padroni di casa. Veementi proteste dei giocatori dell'Adana che accusano Mertens di aver simulato. Il Var non cambia la decisione e Morata trasforma il rigore. Passa qualche minuto e la decisione a sorpresa: gli ospiti lasciano il campo in segno di protesta, l'ennesima contro la capolista accusata di continui favori arbitrali