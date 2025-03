Real, Mbappè altra doppietta: 32 gol in stagione

Numeri da capogiro per Kylian Mbappè al primo anno con il Real Madrid. Con la doppietta segnata al Leganes il fuoriclasse francese ha raggiunto i 32 gol stagionali come fece un certo Cristiano Ronaldo che arrivò a 33. Tre punti che permettono alla squadra di Ancelotti di raggiungere in testa alla Liga il Barcellona che oggi, in casa contro il Girona, avrà la possibilità di allungare di nuovo

Sarà una lunga volata scudetto quella che assegnerà il titolo in Spagna. Barcellona e Real Madrid guidano la classifica con 63 punti con i catalani che devono giocare oggi con il Girona per allungare di nuovo sui rivali di sempre. Una situazione simile alla nostra serie A con Inter e Napoli vicine e un terzo incomodo, da noi l'Atalanta, e in Spagna l'Atletico Madrid adesso a -6 in classifica. Sfida nella sfida è anche quella dei bomber. Un botta e risposta continuo che vede protagonisti Lewandowski e Mbappè. Contro il Leganes nell'anticipo di sabato 29 marzo il francese ha deciso la sfida con una doppietta: al primo anno con la maglia del Real Madrid il livello raggiunto è già quello del primo Cristiano Ronaldo. 32 gol contando anche la Supercoppa Europea, uno in meno del primo CR7 e uno in meno nella classifica dei marcatori della Liga rispetto a Lewandowski, 22 contro 23. Numeri che confermano il grande impatto avuto dal fuoriclasse francese nella squadra di Ancelotti che si aspetta, soprattutto in Champions, dove per ora fra registrare 7 gol e 1 assist in 12 partite, il contributo decisivo per alzare la Coppa