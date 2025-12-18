Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
le storie

I campionati di calcio più assurdi del mondo

Simone Dagani

©Getty

Se la Champions League a 36 squadre era sembrata una rivoluzione, girovagando tra Europa e Sud America si può trovare molto di 'peggio': tra retrocessioni di metà stagione, punti anche per le sconfitte e campionati con solo due squadre, il 'football' sembra non conoscere confini. E nemmeno regolamenti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ