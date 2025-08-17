Viaggio nella rivoluzione sportiva del Bodø/Glimt

Sky Sport Insider vi porta nel Nord della Norvegia, per conoscere una squadra che nel giro di pochi anni sta rivoluzionando lo sport scandinavo. Quella dei giallo-neri è una storia (quasi) senza precedenti, fatta di attaccamento alla maglia, lavoro, identità culturale e paesaggi meravigliosi. E tra poche settimane tutto questo potrebbe arrivare fino in Champions League