Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
lo speciale

Vino e ricordi, la nuova vita di Hazard: "Non ho rimpianti, solo progetti"

Filippo Benincampi

Viaggio in Salento per trovare Eden Hazard, un ragazzo che rispecchia perfettamente l’impressione che ha sempre dato da calciatore: talentuoso, frizzante, autentico. Come il vino che ha iniziato a produrre. Lo speciale 'Il giardino dell'Eden' è in onda su Sky Sport venerdì 27 febbraio alle 20.30 e alle 23.00 e su Sky On Demand

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ