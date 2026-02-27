lo speciale
Vino e ricordi, la nuova vita di Hazard: "Non ho rimpianti, solo progetti"
Viaggio in Salento per trovare Eden Hazard, un ragazzo che rispecchia perfettamente l’impressione che ha sempre dato da calciatore: talentuoso, frizzante, autentico. Come il vino che ha iniziato a produrre. Lo speciale 'Il giardino dell'Eden' è in onda su Sky Sport venerdì 27 febbraio alle 20.30 e alle 23.00 e su Sky On Demand
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi