A ottant’anni, è morto un allenatore che ha segnato davvero più di un’epoca. In Italia lo ha portato il Pisa, poi il Brescia di Corioni, la Reggiana fino all’Inter di Moratti. Idee chiare e personalità: in Europa ha vinto di tutto. E la sua capacità di adattarsi a mondi e culture differenti resta il più grande insegnamento