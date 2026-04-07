Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il ricordo

Lucescu, uomo di mondo come pochi altri

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

A ottant’anni, è morto un allenatore che ha segnato davvero più di un’epoca. In Italia lo ha portato il Pisa, poi il Brescia di Corioni, la Reggiana fino all’Inter di Moratti. Idee chiare e personalità: in Europa ha vinto di tutto. E la sua capacità di adattarsi a mondi e culture differenti resta il più grande insegnamento

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ