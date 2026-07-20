È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool campione d'Europa nel 1977, due volte Pallone d'Oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro. L'annuncio della famiglia: "Un marito, papà e nonno amato, è scomparso circondato dall'affetto dei suoi cari. Ringraziamo i medici che lo hanno assistito"

Calcio inglese in lutto: è morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte: "Kevin combatteva contro un tumore ed è stato circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Vincitore di due Palloni d’Oro, Kevin era un marito, un padre e un nonno profondamente amato. La famiglia desidera ringraziare l’incredibile équipe medica che lo ha assistito per tutto il sostegno ricevuto. Questo è un momento estremamente difficile e chiede che venga rispettata la propria privacy".