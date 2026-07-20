Kevin Keegan è morto a 75 anni: vinse due Palloni d'Oro e una Coppa dei CampioniLUTTO
È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool campione d'Europa nel 1977, due volte Pallone d'Oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro. L'annuncio della famiglia: "Un marito, papà e nonno amato, è scomparso circondato dall'affetto dei suoi cari. Ringraziamo i medici che lo hanno assistito"
Calcio inglese in lutto: è morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte: "Kevin combatteva contro un tumore ed è stato circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Vincitore di due Palloni d’Oro, Kevin era un marito, un padre e un nonno profondamente amato. La famiglia desidera ringraziare l’incredibile équipe medica che lo ha assistito per tutto il sostegno ricevuto. Questo è un momento estremamente difficile e chiede che venga rispettata la propria privacy".
La carriera: Champions, Palloni d'Oro e promozioni
Keegan ha legato il suo nome soprattutto a una squadra, il Liverpool, con cui ha vinto tre campionati (nel 1973, 1976, 1977), una Coppa dei Campioni (1977), due Coppe Uefa (1973, 1976), la FA Cup del 1974 e anche due Charity Shields. Sollevata la coppa dalle grandi orecchie, si è trasferito in Germania, all'Amburgo, dove ha arricchito la sua bacheca con un altro campionato e con due Palloni d'Oro consecutivi, nel 1978 e nel 1979. La corsa alla seconda Champions fu invece infranta in finale nel 1980 dal Nottingham Forest. Tornato in Inghilterra dopo tre stagioni, ha continuato a segnare come e più di prima, diventando capocannoniere col Southampton nel 1982 con 26 reti e aggiungendo 27 sigili col Newcastle nell'ultimo campionato giocato, due anni dopo. Da allenatore è stato uno specialista in promozioni, ottenendone tre con Newcastle, Fulham e Manchester City. La sua carriera in panchina è legata soprattutto ai Magpies, riportati dalla seconda serie a lottare per il titolo. CT dell'Inghilterra, concluse la sua esperienza subito dopo l'eliminazione al primo turno nell'Europeo del 2000. Da giocatore invece ha messo a segno 21 gol in 63 presenze, portando più volte al braccio la fascia da capitano.