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E ora a chi lo diamo il prossimo Pallone d'Oro?

Paolo Condò

Come alla fine di ogni stagione la scelta del miglior giocatore del pianeta è sempre ardua. Nel 2026 a maggior ragione, vista l'incidenza della Coppa del Mondo. E anche perché non c'è stato un giocatore che più degli altri ha staccato la concorrenza. Di certo il nono premio di Leo Messi, nonostante i 39 anni, non è un'utopia

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