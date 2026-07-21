E ora a chi lo diamo il prossimo Pallone d'Oro?

Come alla fine di ogni stagione la scelta del miglior giocatore del pianeta è sempre ardua. Nel 2026 a maggior ragione, vista l'incidenza della Coppa del Mondo. E anche perché non c'è stato un giocatore che più degli altri ha staccato la concorrenza. Di certo il nono premio di Leo Messi, nonostante i 39 anni, non è un'utopia