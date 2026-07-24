Ora è ufficiale, Jurgen Klopp diventa il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca . La notizia era nell'aria da tempo: contratto quadriennale fino al prossimo Mondiale, i suoi assistenti saranno gli storici Peter Krawietz e Pepijn Lijnders oltre a Sven Bender , ex centrocampista che ha allenato a lungo nella sua esperienza al Borussia Dortmund. Lijnders nell'ultima stagione è stato invece nello staff di Guardiola al Manchester City. Quel Guardiola con cui Klopp ha segnato l'epoca recente del calcio inglese e che, fantasticando, poteva diventare di nuovo suo avversario in un futuro Italia-Germania. L'allenatore spagnolo però ha rifiutato per motivi familiari la proposta di Maldini e Leonardo di diventare il nuovo ct azzurro.

Klopp: "Voglio una squadra che abbia la gioia di giocare a calcio "

"La Nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose. Per questa ragione si tratta di un incarico speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi alla Red Bull e per la loro apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora sono felice di affrontare questo compito nel calcio tedesco. Lo affronteremo insieme con umiltà e pazienza, sviluppando una squadra dove si combatte l'uno per l'altro, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro la quale le persone nel nostro Paese possano unirsi", è il primo, ecumenico messaggio lanciato dall'ex Liverpool nella sua nuova veste. I primi impegni ufficiali ci saranno a settembre in Nations League contro Olanda e Grecia.