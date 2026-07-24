Sono ore di attesa in Federcalcio per la risposta di Pep Guardiola al ruolo proposto di ct dell'Italia da parte di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Dopo le parole di ieri all'Assemblea della serie A a Milano è emerso chiaramente come il nome di Guardiola sia in cima alla lista del nuovo corso federale. Guardiola intanto è fra gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma che si terrà in Puglia oggi, giovedì 24 luglio. La sua presenza però non è confermata

In pochi giorni il sogno Guardiola non è più impossibile. Da pochi giorni nella testa di chi governerà la rinascita del calcio italiano c’è solo lui. Il migliore allenatore al mondo. Che per la prima volta libero dopo anni tra Barcellona, Monaco e Manchester, ha attirato l’attenzione di Maldini e Leonardo. E così il sogno è diventato realtà. Anzi opportunità.

La proposta presentata a Guardiola

Paolo e Leo a Barcellona hanno raccontato a Pep il progetto Italia. Che viaggerà su 2 binari: quello della nazionale maggiore (e dovrà essere ad alta velocità) e quello legato mondo giovanile. Che andrà cambiato, rivisto, riformato, migliorato. Per quest’ultimo serviranno anni, 8 forse 10, prima di vedere e avere dei risultati concreti. La Missione è complicata, ma avvincente. Servirà intervenire sui settore tecnici. E formare. Formare i calciatori. I formatori. I dirigenti. Servirà anche dare una direzione alle metodologie di allenamento.

Maldini: “Per Guardiola i soldi non sono rilevanti”

Uno come Guardiola sarebbe tutto: la luce della nazionale maggiore ed il supporto tecnico perfetto per ridisegnare il progetto di rinascita giovanile. Maldini è stato chiaro: : “Per Pep, l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”. Tradotto: non è e non sarà un problema di cifre. Non resta che attendere.

Se non sarà Guardiola…

Se non sarà Guardiola allora l’idea è di prendere un allenatore totalmente differente dallo spagnolo: un giovane, che sposi le idee di Paolo e Leo, che ragioni come Paolo e Leo. Ed il nome al momento è solo uno: quello di Andrea Pirlo.