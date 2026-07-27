Introduzione

Il portiere è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e ha fatto parte della rosa degli azzurri di Mazzarri nella stagione 2012-13. Protagonista della promozione del Como in Serie B nel 2015 e ricordato ancora come un 'eroe' dai tifosi del Siracusa per i due rigori parati in un minuto che valsero la salvezza nel 2019. Oggi, insieme alla fidanzata Bernadette, è tra i concorrenti del reality. La sua carriera