Introduzione
Il portiere è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e ha fatto parte della rosa degli azzurri di Mazzarri nella stagione 2012-13. Protagonista della promozione del Como in Serie B nel 2015 e ricordato ancora come un 'eroe' dai tifosi del Siracusa per i due rigori parati in un minuto che valsero la salvezza nel 2019. Oggi, insieme alla fidanzata Bernadette, è tra i concorrenti del reality. La sua carriera
Quello che devi sapere
UN GIORNO ALL'IMPROVVISO...
- Damiano Crispino e Bernadette Cinquegrana sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Entrambi napoletani, coetanei (trentenni), si amano da 16 anni, quando erano praticamente degli adolescenti! Una favola, cui manca ancora la 'ciliegina' sulla torta...
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BERNADETTE: "VORREI SPOSARLO, MA..."
- "Nonostante io gli chieda di sposarmi, lui mi risponde che non è pronto", sostiene Bernadette. Che aggiunge: "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro".
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DIAMANTE: "CI STO LAVORANDO..."
- La versione del ragazzo, portiere (di calcio) di professione: "Vorrei trovare una risposta dentro di me e capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che lei vorrebbe".
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FINALMENTE LA PROPOSTA!
- Finché, davanti all'ultimatum di Bernadette, non s'è deciso a passare al contrattacco: nel 'falò dei fidanzati' ha svelato che a breve le chiederà di sposarlo. Sarà un "sì" o un "no"?
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DAL NAPOLI... A TEMPTATION ISLAND
- Nell'attesa della risposta di Bernadette, ripercorriamo la carriera di Diamante Crispino. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli e pezzo pregiato della Primavera, nel 2012-2013 è stato aggregato da Walter Mazzarri alla rosa della prima squadra come terzo portiere (il titolare era Morgan De Sanctis, Antonio Rosati il secondo).
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COMPAGNO DI INSIGNE E CAVANI
- Era un super Napoli, finito secondo in campionato alle spalle della Juventus. Una squadra capace di stabilire l'allora record di punti (78) per gli azzurri nella massima serie, grazie anche alle 29 reti dell'uruguaiano, capocannoniere in quella stagione.
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LA PROMOZIONE CON IL COMO
- Ceduto ai lariani, nel 2014-15 fu tra gli artefici della promozione in Serie B. Con 7 presenze anche tra i Cadetti - compagno di squadra di Nicolò Barella - da sostituto di Simone Scuffet.
L'EROE DI SIRACUSA
- Poi due stagioni in Serie C a Bisceglie e nel 2019 l'approdo in Sicilia, stessa categoria. Il 28 aprile, nella decisiva partita per la salvezza contro il Catanzaro, riesce nell’incredibile impresa di parare due calci di rigore in un minuto: prima a Fischnaller e 60 secondi più tardi a Bianchimano, entrambi calciati alla destra di Crispino. Nonostante l'inferiorità numerica (aretusei in 10 dal 67'), il Siracusa vincerà 1-0: salvo aritmeticamente anche grazie a Diamante!
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LE ALTRE ESPERIENZE IN C E D
- Negli anni successivi gioca anche con Casertana, Virtus Francavilla, Pianese e Molfetta, con Bernadette sempre al suo fianco.
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L'ULTIMA TAPPA A SORA
- Nella stagione 2023-2024, quando raggiunge la salvezza in Serie D con i laziali.
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TRA I PIU' CERCATI SU TRANSFERMARKT
- Nelle scorse settimane, grazie anche alla popolarità raggiunta con il programma televisivo, è tra i profili più cercati sul sito tedesco con il database calcistico più grande al mondo.
IERI, OGGI... E DOMANI?
- Da un paio di stagioni ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio dei più giovani: appena riconfermato preparatore dei portieri della Scuola Calcio Satellite di Caivano (in provincia di Napoli), come una famiglia per lui. Le prove generali per una vita accanto alla sua Bernadette?
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