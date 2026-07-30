Introduzione

John Stones è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'ex difensore del Manchester City ha detto sì ai nerazzurri e sarà il quarto calciatore inglese a giocare a San Siro, sponda interista. Incoraggia l'ultimo precedente: Ashley Young vinse lo Scudetto nella stagione 2020-21 con Antonio Conte allenatore. Ma ecco chi sono gli altri campioni d'Oltremanica ad aver vestito la maglia dell'Inter