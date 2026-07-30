Introduzione
John Stones è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'ex difensore del Manchester City ha detto sì ai nerazzurri e sarà il quarto calciatore inglese a giocare a San Siro, sponda interista. Incoraggia l'ultimo precedente: Ashley Young vinse lo Scudetto nella stagione 2020-21 con Antonio Conte allenatore. Ma ecco chi sono gli altri campioni d'Oltremanica ad aver vestito la maglia dell'Inter
Quello che devi sapere
Inter, ufficiale Stones
E' ufficiale l'arrivo di John Stones all'Inter. Il difensore centrale inglese - svincolatosi dal Manchester City - ha firmato un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione.
John Stones
- Difensore
- Dal 2026
- E' il quarto giocatore inglese a vestire la maglia dell'Inter contro cui ha disputato la finale di Champions League nel 2023 laureandosi campione d'Europa con il suo Manchester City, club con cui negli ultimi 10 anni ha disputato 295 partite con 19 gol e 9 assist. Ha vinto tutto ciò che c'era da vincere
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Gli altri "Tre Leoni" con la maglia dell'Inter
- Non è particolarmente nutrita la schiera di giocatori inglesi che hanno vestito la maglia dell'Inter. Oltre a Stones che, come detto, sarà il quarto, ci sono altri tre calciatori d'Oltremanica ad aver indossato il nerazzurro e tutti, a modo loro, hanno saputo lasciare il segno
Gerry Hitchens
- Attaccante
- Dal 1961 al novembre 1962
- Acquistato dall'Aston Villa per gli attuali 107mila euro
- 43 presenze, 20 gol
©Getty
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Quel pezzetto di Scudetto in nerazzurro...
- Una sola vera stagione in nerazzurro ma che stagione! L'Inter arriva seconda in campionato a 5 punti dal Milan Campione d'Italia. Hitchens segna ben 16 gol in Serie A (su un totale di 18) ed è terzo nella classifica marcatori dietro José Altafini e Aurelio Milani che chiudono entrambi a quota 22. Va via nel novembre del 1962 per trasferirsi al Torino dopo 6 presenze e 2 gol ancora in nerazzurro. Questa piccola parentesi gli vale il titolo (anche se solo parziale) di Campione d'Italia 1962-63 dopo lo Scudetto conquistato dall'Inter al termine della stagione
©Getty
Paul Ince
- Centrocampista
- Dal 1995 al 1997
- Acquistato dal Manchester United per gli attuali 10,5 milioni di euro
- 73 presenze, 13 gol
©Getty
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Quei maledetti rigori in Coppa Uefa...
- Tretaquattro anni dopo l'unico inglese, Paul Ince arriva come acquisto preziosissimo per il centrocampo dell'Inter in una rosa che già vede un giovane Javier Zanetti, Roberto Carlos e la meteora Sebastian Rambert. Immediatamente apprezzato dai tifosi nerazzurri per l'interpretazione del ruolo di centrocampista con grinta e tenacia e anche con una buona propensione al gol. E' un punto cardine della squadra in una prima stagione in cui si alternano tre allenatori: Bianchi, Suarez e Hodgson. Nella stagione seguente Moratti rinforza ancora l'Inter, ci sono anche Zamorano, Djorkaeff, Winter e un giovanissimo Kanu. In campionato l'Iter arriva terza ma il cammino in Coppa Uefa è entusiasmante fino alla sciagurata doppia finale con lo Schalke 04: l'Inter perde 1-0 a Gelsenkirchen ma vince 1-0 a Milano. I rigori decidono: sbagliano Zamorano e Winter e Ince lascia il nerazzurro senza alcun trofeo
©Getty
Ashley Young
- Terzino destro
- Dal gennaio 2020 al 2021
- Acquistato dal Manchester United per 1,7 milioni di euro
- 59 presenze, 5 gol
©Getty
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Lo Scudetto con Conte
- Arriva nella sessione invernale della stagione 2019-20, a gennaio e subito arriva a un soffio dallo Scudetto chiudendo al secondo posto con la sua Inter a un solo punto dalla Juve Campione d'Italia. Si riscatta l'anno successivo, è utilissimo nello scacchiere tattico di Conte, può giocare a destra o a sinistra indifferentemente. L'Inter domina il campionato, conquista 91 punti, 12 in più del Milan secondo ed è Campione d'Italia per la 19^ volta. Young gioca sempre nella prima parte di stagione, poi qualche problema fisico ne limita l'utilizzo. Va in rete nell'ultima partita contro l'Udinese (5-1), nel giorno della festa per la vittoria del titolo; segna all'età di 35 anni e 318 giorni: risulta l'inglese più anziano a segnare in uno dei cinque maggiori campionati europei
©Getty
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