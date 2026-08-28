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Notts County, maglia da trasferta di colore rosa omaggio alla Juve

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Il Notts County omaggia la Juventus con la sua nuova maglia da trasferta rosa. Prima di scegliere le strisce bianconere, infatti, la Juventus scese in campo per la prima volta proprio con una maglia di quel colore. Il legame tra i due club è storico. Nel Novecento i bianconeri si affidarono all'inglese Tom Savage, uno dei giocatori-dirigenti, che ordinò uno stock di maglie rosse del Nottingham Forest, salvo vedersi recapitare per errore quelle del Notts County, che da quel giorno "vestì" la Juventus

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