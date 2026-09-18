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Del Piero: "Juve sempre lucida, ma ora deve diventare la regolarità". VIDEO

SKY CALCIO SHOW

Nel video da Sky Calcio Show, Alessandro Del Piero commenta il 5-0 della Juventus sul Nec: "Giusta la reazione alla sconfitta con il Sassuolo, ma soprattutto una Juve sempre in partita, sempre lucida, però quello che è successo deve diventare la regolarità per la Juve, in un momento di crescita".

JUVE-NEC 5-0: HIGHLIGHTS E PAGELLE

Nel video da Sky Calcio Show, Alessandro Del Piero commenta il 5-0 della Juventus sul Nec nella prima giornata di Europa League: "Giusta la reazione alla sconfitta con il Sassuolo, ma soprattutto una Juve sempre in partita, sempre lucida, che ha fatto le cose che andavano fatte". Del Piero guarda però anche al futuro: " Una bellissima serata, una serata di tante prime volte,  che probabilmente sposterà le critiche, però quello che è successo deve diventare la regolarità per la Juve, in un momento di crescita".

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