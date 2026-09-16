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Ronald Koeman, morta la moglie Bartina: si era dimesso da ct dell'Olanda per lei

lutto

L'annuncio è arrivato via social con un commovente messaggio. Durante i mondiali si era augurato di andare avanti da ct dell'Olanda nella speranza di "vederla in finale". Dopo il torneo Koeman si era invece dimesso dal suo incarico per starle vicino in questi ultimi mesi

Con un breve messaggio sui social Ronald Koeman ha annunciato la morte della moglie Bartina all'eta di 65 anni dopo una lunga malattia: "Con immensa tristezza, ma anche con grande orgoglio e amore, diciamo addio alla splendida donna, la nostra cara mamma e nonna Bartina Koeman-Boddeveld". Koeman si era dimesso dopo i Mondiali da ct. dell'Olanda per starle accanto dopo che durante i mondiali stessi invece aveva parlato della speranza di arrivare fino in fondo al torneo per farsi "raggiungere in finale". La coppia, sposata dal 1985, ha tre figli

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