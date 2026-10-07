Nel video l’omaggio di Sky Sport a Leo Messi, attraverso la voce di Gianluigi Bagnulo. La sua storia con la nazionale argentina era iniziata con un’espulsione e finisce con… un’esplosione. In mezzo 21 anni di lacrime, dribbling, sogni, coppe, gol, sconfitte. Una storia bella perché imperfetta. C'è una generazione intera che non conosce l'Argentina senza Messi. Prima di lui c'era un solo Diez eterno nel Paese. E ora sono 2...

L'ADDIO DI MESSI LIVE - FOTOGALLERY