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Messi, l'emozionante arrivo allo stadio filmato da Lisandro Martinez. VIDEO

brividi

Con un video pubblicato sui social, Lisandro Martinez ci porta dentro il pullman dell'Argentina facendoci vivere l'emozionante momento dell'ultimo arrivo di Messi allo stadio Monumental prima della sfida contro il Benin

MESSI, L'ADDIO ALLA NAZIONALE: GLI HIGHLIGHTS

Immaginate di essere nello stesso pullman di Lionel Messi il giorno della sua ultima partita con l'Argentina. È quello che è capitato a Lisandro Martinez che, grazie a un video pubblicato su Instagram, ci permette di guardare tutta l'emozione di Leo nel vedere i tifosi che lo aspettano e che lo "accompagnano" al Monumental. "Che privilegio è stato aver condiviso il cammino con l'atleta più grande di tutti i tempi. Se ne va il più grande, ci mancherai per il resto della nostra vita Leo. Ti voglio bene con tutto il cuore", ha scritto nel post Lisandro Martinez.

Da Sky Insider

Un Ultimo Tango ballato sulle emozioni del calcio

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