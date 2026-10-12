Momenti di tensione a Riad prima della sfida della Champions League asiatica tra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il Neftchi. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un'allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è ripresa intorno alle 21.15 italiane ed è terminata 3-1 per la squadra saudita, con il 981° gol in carriera di CR7

Un altro attacco nella capitale saudita. L'allarme sicurezza. Il calcio d'inizio della partita di Champions League asiatica tra l'Al-Nassr e il Neftchi Fergana posticipato di un'ora. Si sono vissuti attimi di comprensibile tensione all'Al-Awwal Park di Riad dove, alle 20.15 italiane, era previsto l'inizio della partita, poi rinviato a causa del lancio di un missile da parte dei ribelli Houthi dallo Yemen. La situazione è tornata poi sotto controllo consentendo il regolare svolgimento della gara, e la vittoria dell'Al-Nassr col 981° gol in carriera di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino a quota mille.

L'allarme in città e le rassicurazioni allo stadio Nell'immediato prepartita, la popolazione di Riad e i tifosi presenti nell'impianto hanno ricevuto un messaggio di allerta sui propri telefoni cellulari. La notifica ha segnalato un pericolo potenziale. Per evitare il panico e garantire l'incolumità del pubblico, gli altoparlanti all'interno dello stadio hanno diffuso tempestivamente messaggi di rassicurazione, chiedendo agli spettatori di rimanere calmi in attesa di nuove disposizioni ufficiali.

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L'intercettazione del missile La fase di criticità è rientrata grazie all'intervento dei sistemi di difesa aerea della coalizione a guida saudita. Il missile balistico sarebbe infatti stato distrutto nei cieli prima di colpire qualsiasi tipo di obiettivo. Una volta verificata la completa sicurezza dell'area, le autorità civili e militari hanno dato il via libera per il riscaldamento e quindi il fischio d'inizio.

Il ritorno in campo e il 981° gol di Ronaldo Superato il ritardo di un'ora, l'Al-Nassr ha vinto 3-1. Tra i protagonisti della serata ancora una volta Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ha messo a segno una delle reti del successo, la 981^ nella sua carriera tra club e nazionale trascinando i compagni alla vittoria.