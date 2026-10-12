Al Nassr-Neftchi con Ronaldo posticipata a Riad: allarme per un attacco degli HouthiARABIA
Momenti di tensione a Riad prima della sfida della Champions League asiatica tra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il Neftchi. Il calcio d'inizio del match è stato posticipato di un'ora a causa di un'allarme sicurezza scattato nella capitale saudita. Continuano infatti gli attacchi degli Houthi dopo quelli degli ultimi giorni all'aeroporto King Khalid. Dopo diversi annunci sugli spalti, la partita è ripresa intorno alle 21.15 italiane ed è terminata 3-1 per la squadra saudita, con il 981° gol in carriera di CR7
Un altro attacco nella capitale saudita. L'allarme sicurezza. Il calcio d'inizio della partita di Champions League asiatica tra l'Al-Nassr e il Neftchi Fergana posticipato di un'ora. Si sono vissuti attimi di comprensibile tensione all'Al-Awwal Park di Riad dove, alle 20.15 italiane, era previsto l'inizio della partita, poi rinviato a causa del lancio di un missile da parte dei ribelli Houthi dallo Yemen. La situazione è tornata poi sotto controllo consentendo il regolare svolgimento della gara, e la vittoria dell'Al-Nassr col 981° gol in carriera di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino a quota mille.
L'allarme in città e le rassicurazioni allo stadio
Nell'immediato prepartita, la popolazione di Riad e i tifosi presenti nell'impianto hanno ricevuto un messaggio di allerta sui propri telefoni cellulari. La notifica ha segnalato un pericolo potenziale. Per evitare il panico e garantire l'incolumità del pubblico, gli altoparlanti all'interno dello stadio hanno diffuso tempestivamente messaggi di rassicurazione, chiedendo agli spettatori di rimanere calmi in attesa di nuove disposizioni ufficiali.
L'intercettazione del missile
La fase di criticità è rientrata grazie all'intervento dei sistemi di difesa aerea della coalizione a guida saudita. Il missile balistico sarebbe infatti stato distrutto nei cieli prima di colpire qualsiasi tipo di obiettivo. Una volta verificata la completa sicurezza dell'area, le autorità civili e militari hanno dato il via libera per il riscaldamento e quindi il fischio d'inizio.
Il ritorno in campo e il 981° gol di Ronaldo
Superato il ritardo di un'ora, l'Al-Nassr ha vinto 3-1. Tra i protagonisti della serata ancora una volta Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ha messo a segno una delle reti del successo, la 981^ nella sua carriera tra club e nazionale trascinando i compagni alla vittoria.
Chi sono gli Houthi e perché attaccano l'Arabia Saudita
Gli Houthi (ufficialmente noti come 'Partigiani di Dio') sono un movimento politico e armato sciita zaydita originario dello Yemen. Dopo aver preso il controllo della capitale Sana'a e di gran parte del nord-ovest del Paese nel 2014, il gruppo - sostenuto dall'Iran - è entrato in conflitto dal 2015 con la coalizione militare a guida saudita, intervenuta a supporto del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Il territorio dell'Arabia Saudita è diventato frequentemente bersaglio di attacchi condotti con droni e missili balistici. Tra gli obiettivi colpiti di recente figurano, oltre all'aeroporto internazionale di Riad anche impianti petroliferi, petroliere e snodi di trasporto strategici. Nel corso di un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito di aver parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman degli attacchi: "Gli Houthi si stanno comportando molto male. Non va bene".