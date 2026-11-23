Manchester City-Napoli, Allegri: "De Bruyne è straordinario, siamo fortunati ad averlo"
Trasferta all'Etihad per gli azzurri, sfida introdotta da Massimiliano Allegri a Sky: "Sarà una bellissima partita contro una squadra forte, ma la qualificazione si deciderà all'ultima giornata. Formazione? Valuterò se tre o quattro centrocampisti". Su De Bruyne: "È uno che non si tira mai indietro. Se qualcuno vorrà andare via lo vedremo con la società". City-Napoli è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
DE BRUYNE: "FUTURO? NON CI PENSO" - CITY-NAPOLI, LE PROBABILI
Obiettivo punti pesanti per il Napoli, obbligato ad accelerare in Champions League. Solo una vittoria e ben tre sconfitte finora nella League Phase, bilancio che ad oggi significa 27° posto ed eliminazione dall’Europa. Ecco perché gli azzurri inseguono l’impresa all’Etihad (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), casa del Manchester City che sta faticando in Inghilterra (solo un punto nell’ultimo mese) ma che in Champions ha raccolto già 9 punti. Un match introdotto da Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport.
In Inghilterra lei ha già vinto…
"Non è facile, sarà una bellissima partita contro una squadra forte che negli ultimi 10 anni ha vinto tantissimo. Ha cambiato tanti giocatori ma è una delle favorite delle Champions. Dovremo fare una bella partita per portare a casa il risultato".
Anguissa ci sarà?
"Devo decidere se mettere tre o quattro centrocampisti. E poi c’è da fare una bella partita tecnicamente, servirà precisione".
Sarà un’opportunità per la qualificazione contro il City?
"Hanno fatto ottime partite, creano molto anche se ultimamente in Premier le cose gli sono andate male. La qualificazione comunque non la raggiungeremmo domani, ma all’ultima giornata".
È una difficoltà in più gestire De Bruyne in questo momento?
"Assolutamente no. Comunque manca un mese tra campionato, Champions e Coppa Italia. A Natale parleremo con la società, magari qualcuno vorrà andare via ma lo vedremo solo al termine di questo ciclo di partite".
Che carattere ha De Bruyne?
"È un giocatore straordinario, fa molto bene il suo lavoro ed è un piacere vederlo giocare. Il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere, lui gestisce le cose in un certo modo ma è anche uno che non si tira mai indietro. Lo dimostra la sua carriera, altrimenti non fai 10 anni al Manchester City… Poi da fuori tutti parlano senza sapere né avendole mai vissute".
Ci spiega la teoria del sorriso?
"Non sono superstizioso, ma le persone negative portano sfiga e non voglio nemmeno vederle… Quindi se sorridiamo magari facciamo gol. Ho fatto una battuta...".
Allegri a Sky: "Devo decidere se giocare con tre o quattro centrocampisti"
De Bruyne a Sky: "Futuro? Non ci sto pensando, ho ancora 6 mesi"
Termina qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Quanto conta giocare bene queste partite?
Allegri: "Conta parecchio. Avevamo concesso gol facili e domani sarà ancora più complicato rispetto alle altre affrontate in Europa. Servirà una prestazione fatta bene con e senza palla. Poi ripenseremo alla Champions col Bruges in casa, quando sarà da dentro o fuori. Ma prima penseremo a tornare in corsa in campionato"
Teme di perdere De Bruyne a gennaio o è stato rassicurato dal giocatore?
Allegri: "Non ci ho parlato, siamo nel pieno della stagione. Quando arriveremo alla sosta di Natale la società farà le sue valutazioni per sistemare la rosa. E dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, ma ora serve restare concentrati"
Ti affascinerebbe un'esperienza all'estero?
Allegri: "Mi ha sempre affascinato, ho fatto scelte diverse ma non ho rimpianti. Mi ritengo molto fortunato e facciamo questo lavoro per fare partite di questo tipo. Sarà una bellissima partita. L'obiettivo è passare il turno: se domani facessimo risultato sarebbe meraviglioso, ma in caso di sconfitta non pregiudicherebbe niente"
Come si prepara una partita così?
Allegri: "Queste grandi partite si preparano da sole. Ci saranno difficoltà oggettive contro un'avversaria tecnica e fisica"
La panchina è ancora corta...
Allegri: "La panchina è corta, ma abbiamo giocatori che stanno recuperando. Favasuli e Marianucci non sono in lista, Meret e Vergara li abbiamo persi ma fa parte del gioco. Tante squadre hanno parecchi infortunati, servirà una partita di squadra. E poi penseremo al campionato"
Cosa si aspetta dal City?
Allegri: "Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, ha cambiato tanti giocatori ma ha qualità importanti. Resta tra le favorite per vincere la Champions. Servirà una partita con tecnica"
Quanto manca alla qualificazione?
Allegri: "Non sarà decisiva, perché anche vincendo domani non saremmo automaticamente qualificati. Non bastano 6 punti e mancano ancora 4 partite. Credo servano tre vittorie per la matematica"
Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Cosa pensi del verdetto sulle accuse al Manchester City?
"Sono molto fiero di quello che ho fatto al City, è il mio club. Voglio bene ai proprietari, anche la gente ha trattato me e la mia famiglia in modo eccezionale. Una penalizzazione non cambierebbe il modo in cui abbiamo giocato. Esistono delle regole e tutti giocano al limite. Io ho sempre dato il massimo, non credo che le persone cambierebbero opinione su di me"
Le voci sull'addio al Napoli sono fondate?
"Posso dire poco, ho giocato al 400% finora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36 quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. Ora sto giocando bene e cerco di aiutare la squadra. Quest’anno non sono mancate le sfide e sono successe tante cose"
Sono state interpretate male le tue dichiarazioni sulla volontà di restare o meno al Napoli?
"Ammetto di essere abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l’articolo, che non avrete letto, capirete quello che lei (la moglie, ndr) ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi sono state dette brutte cose su mia moglie. Ho visto sulla stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. Non conoscete la mia vita privata, è stata una situazione sgradevole per me e mia moglie"
In quale ruolo preferisci giocare?
"Ho cambiato spesso posizione in carriera. Per me il ruolo è sempre dinamico, gioco in base a come mi sento e a dove trovo gli spazi dove credo di essere più pericoloso. Credo che quest’anno sto giocando bene, quindi dove importa poco. Vedo poche differenze tra quello che faccio al Napoli e col Belgio. Ho giocato quasi tutte le partite, cosa posso chiedere di più?"
Inizia ora la conferenza di Kevin De Bruyne
Psv, offerti 2 milioni per De Bruyne: il Napoli chiede di più
Resta da capire se spingerà per un trasferimento già a gennaio o se aspetterà la fine della stagione. Si attende un confronto tra calciatore e club che per lasciarlo partire a metà stagione chiederebbe una cifra decisamente più alta
VIDEO. Il Psv ha offerto 2 milioni per De Bruyne: il Napoli chiede di piùVai al contenuto
Per De Bruyne una vita al City
Il grande ex della sfida è Kevin De Bruyne, che torna all'Etihad da avversario dopo dieci stagioni con la maglia del Manchester City. Arrivato dal Wolfsburg nel 2015, il centrocampista belga ha lasciato i Citizens nell'estate del 2025 per trasferirsi al Napoli. In dieci anni ha collezionato 422 presenze, 108 gol e 170 assist, vincendo 19 trofei, tra cui una Champions League e sei titoli di Premier League
Maresca: "De Bruyne vede cose che altri non vedono"
L'allenatore ha presentato la sfida su Sky e ha parlato anche di De Bruyne: "Abbiamo bisogno di ritrovare solidità difensiva. Le scelte di formazione non saranno influenzate dalla gara con l'Arsenal di domenica, c'è tempo per recuperare. De Bruyne fa parte di un gruppo di calciatori che vedono cose che gli altri non vedono"
Maresca: 'De Bruyne vede cose che altri calciatori non vedono'Vai al contenuto
Napoli, quali sono i rischi contro il City
Vergara, altro stop e 2026 finito: c'è lesione muscolare
È grave l'infortunio che ha fermato Antonio Vergara nella partita contro il Torino: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stop dovrebbe essere di almeno 2 mesi, anche se i tempi di recupero esatti verrano valutati nelle prossime settimane
Napoli, il 2026 di Vergara è già finito: l'esito degli esami e i tempi di recuperoVai al contenuto
Gara affidata all'arbitro Kovacs
Gara affidata all'arbitro Kovacs
- Arbitro: István Kovács (ROU)
- Assistenti: Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU)
- Quarto uomo: Florin Andrei (ROU)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
- AVAR: Dennis Higler (NED)
Torna la Champions League: tutti gli orari su Sky Sport
Il calendario e gli orari di Champions LeagueVai al contenuto
Vigilia di Champions per il Napoli, impegnato martedì sera all'Etihad contro il Manchester City. Una sfida introdotta in conferenza stampa alle 20 da Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne: segui le parole in diretta sul nostro liveblog