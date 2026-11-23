Trasferta all'Etihad per gli azzurri, sfida introdotta da Massimiliano Allegri a Sky: "Sarà una bellissima partita contro una squadra forte, ma la qualificazione si deciderà all'ultima giornata. Formazione? Valuterò se tre o quattro centrocampisti". Su De Bruyne: "È uno che non si tira mai indietro. Se qualcuno vorrà andare via lo vedremo con la società". City-Napoli è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Obiettivo punti pesanti per il Napoli, obbligato ad accelerare in Champions League. Solo una vittoria e ben tre sconfitte finora nella League Phase, bilancio che ad oggi significa 27° posto ed eliminazione dall’Europa. Ecco perché gli azzurri inseguono l’impresa all’Etihad (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), casa del Manchester City che sta faticando in Inghilterra (solo un punto nell’ultimo mese) ma che in Champions ha raccolto già 9 punti. Un match introdotto da Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport.



In Inghilterra lei ha già vinto…

"Non è facile, sarà una bellissima partita contro una squadra forte che negli ultimi 10 anni ha vinto tantissimo. Ha cambiato tanti giocatori ma è una delle favorite delle Champions. Dovremo fare una bella partita per portare a casa il risultato".



Anguissa ci sarà?

"Devo decidere se mettere tre o quattro centrocampisti. E poi c’è da fare una bella partita tecnicamente, servirà precisione".



Sarà un’opportunità per la qualificazione contro il City?

"Hanno fatto ottime partite, creano molto anche se ultimamente in Premier le cose gli sono andate male. La qualificazione comunque non la raggiungeremmo domani, ma all’ultima giornata".



È una difficoltà in più gestire De Bruyne in questo momento?

"Assolutamente no. Comunque manca un mese tra campionato, Champions e Coppa Italia. A Natale parleremo con la società, magari qualcuno vorrà andare via ma lo vedremo solo al termine di questo ciclo di partite".



Che carattere ha De Bruyne?

"È un giocatore straordinario, fa molto bene il suo lavoro ed è un piacere vederlo giocare. Il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere, lui gestisce le cose in un certo modo ma è anche uno che non si tira mai indietro. Lo dimostra la sua carriera, altrimenti non fai 10 anni al Manchester City… Poi da fuori tutti parlano senza sapere né avendole mai vissute".



Ci spiega la teoria del sorriso?

"Non sono superstizioso, ma le persone negative portano sfiga e non voglio nemmeno vederle… Quindi se sorridiamo magari facciamo gol. Ho fatto una battuta...".