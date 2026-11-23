Nel VIDEO le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di De Bruyne. Il Psv è interessato al centrocampista del Napoli e ha messo sul tavolo un'offerta da 2 milioni di euro. Resta da capire se spingerà per un trasferimento già a gennaio o se aspetterà la fine della stagione. Si attende un confronto tra calciatore e club che per lasciarlo partire a metà stagione chiederebbe una cifra decisamente più alta
Quale sarà il futuro di Kevin De Bruyne? Il belga tornerà in campo contro il Manchester City in Champions League (diretta martedì 24 novembre alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) ma intanto si attende un confronto con il Napoli per chiarire i suoi piani. Da settimane si parla dell'interesse del Psv Eindhoven che ha già messo sul tavolo un'offerta da 2 milioni di euro ritenuta però insufficiente dagli azzurri. De Bruyne avrebbe inoltre dato una disponibilità di massima a riavvicinarsi a casa ma resta da capire se spingerà per una cessione già a gennaio o se preferirà concludere la stagione a Napoli. In caso di partenza nel mercato invernale, il club azzurro chiederebbe una cifra decisamente più alta rispetto a quella offerta dagli olandesi.