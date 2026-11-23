Nel VIDEO le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di De Bruyne. Il Psv è interessato al centrocampista del Napoli e ha messo sul tavolo un'offerta da 2 milioni di euro. Resta da capire se spingerà per un trasferimento già a gennaio o se aspetterà la fine della stagione. Si attende un confronto tra calciatore e club che per lasciarlo partire a metà stagione chiederebbe una cifra decisamente più alta

CHAMPIONS, CALENDARIO E ORARI