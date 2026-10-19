La moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, ha postato su Instagram una serie di foto per raccontare il mese di ottobre (in cui suo marito ha dato l'addio alla nazionale argentina). Tra le varie foto, l'influencer argentina ha pubblicato anche uno scatto che ritrae suo marito con il figlio Ciro in braccio, con il piccolo che indossa una maglia del Como, squadra allenata da Fabregas, ex compagno di squadra della 'Pulce' al Barcellona

Messi con la maglia del Como? Non si tratta di un rumour di mercato che coinvolge Lionel, attualmente sotto contratto con l'Inter Miami, ma di un post pubblicato su Instagram da Antonela Roccuzzo, moglie della 'Pulga'. Nella foto, si vedono Lionel e il figlio Ciro, di 8 anni, con quest'ultimo che indossa la maglia del club lombardo. Probabilmente il motivo del legame tra il piccolo Messi e la squadra lombarda è da ricondurre a Cesc Fabregas, l'allenatore del Como, che dal 2011 al 2014 ha condiviso con Lionel lo spogliatoio del Barcellona, vincendo una Liga, una Copa del Rey e due Supercoppe di Spagna insieme all'argentino.