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Messi, il figlio ha la maglia del Como. Fabregas: "Era la mia, non di Nico Paz". VIDEO

LA RIVELAZIONE

Sui social è apparsa la foto del figlio di Messi con la maglia del Como. Che nome e che numero avrà sulle spalle? L’allenatore del Como lo rivela alla vigilia della sfida con il Man United ai microfoni di Sky: “Gliel’ho mandata io, c’è Fabregas con il numero 4. Non è di Nico Paz”. E proprio Nico Paz sempre a Sky aggiunge: “Un onore vedere il migliore della storia con la nostra maglia”

COMO-MAN UNITED, LE PROBABILI - LE INTERVISTE: FABREGAS - NICO PAZ

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