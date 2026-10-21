Como-Manchester United, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Rispetto all'ultimo undici che ha battuto la Fiorentina, chi torna dall'inizio è Baturina schierato sulla trequarti con Nico Paz e Da Cunha (preferito sia a Liberali che a Smolcic) alle spalle di Douvikas. Out Diao, Kean e Rodriguez, quest'ultimo sostituito da Caqueret nella lista Champions. In mezzo torna Perrone con Milla, dietro è Kempf a sostituire l'infortunato Chalobah mentre Valle vince il ballottaggio con Kaiki