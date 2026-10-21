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Como-Manchester United, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE
Fabregas rilancia dall'inizio Baturina sulla trequarti e schiera Da Cunha (e non Liberali) con Nico Paz alle spalle di Douvikas. Riecco Perrone, c'è Kempf al posto dell'infortunato Chalobah. Privo di nove giocatori, Carrick punta su Mbeumo rifornito da Mount, Bruno Fernandes e Cunha. Torna De Ligt in difesa. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Santos, Tielemans; Cunha, B. Fernandes, Mount; Mbeumo. All. Carrick
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Le scelte di Fabregas
Rispetto all'ultimo undici che ha battuto la Fiorentina, chi torna dall'inizio è Baturina schierato sulla trequarti con Nico Paz e Da Cunha (preferito sia a Liberali che a Smolcic) alle spalle di Douvikas. Out Diao, Kean e Rodriguez, quest'ultimo sostituito da Caqueret nella lista Champions. In mezzo torna Perrone con Milla, dietro è Kempf a sostituire l'infortunato Chalobah mentre Valle vince il ballottaggio con Kaiki
Le scelte di Carrick
Emergenza per i Red Devils privi di nove giocatori dallo squalificato Yoro alla lunga lista degli indisponibili (Rashford, Martinez, Heaven, Dorgu, Sesko, Ugarte, Mainoo e Shaw). Scelte obbligate a partire dall'attacco, dove Mbeumo è ancora il centravanti rifornito da Cunha, Bruno Fernandes e Mount (preferito a Diallo). In difesa torna da titolare De Ligt dopo il lungo infortunio e 324 giorni ai box: l'ex Juve affianca Maguire con Dalot e Mazraoui sulle fasce
Altro appuntamento storico per il Como, che si regala una serata indimenticabile di Champions League. Al Sinigaglia arriva il Manchester United, big europea tra l'emergenza degli infortunati e una vittoria che manca da più di un mese. Ecco perché la squadra di Fabregas può inseguire un successo importantissimo
Fabregas: "Serata storica, viviamo un momento speciale"
La conferenza stampa alla vigilia dell'allenatore del Como. LE PAROLE
Nico Paz: "Fabregas si inc***a quando deve farlo"
Parola del gioiello del Como nel suo racconto a Sky. L'INTERVISTA
Questo sarà il primo incontro tra Como e Manchester United; dall'inizio della scorsa stagione, le sei sfide tra squadre italiane e inglesi in Champions League sono state vinte per cinque volte dalla formazione di Premier League (1P, l'eccezione è Atalanta 2-1 Chelsea)
Il Manchester United è imbattuto nelle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (3 vittorie, 3 pareggi); l'ultima sconfitta esterna nella competizione contro un'italiana risale al maggio 2007 contro il Milan (0-3 nella semifinale di ritorno)
Il Manchester United ha perso solo il 21% delle partite di Champions League sotto la guida di Sir Alex Ferguson (190 gare - 102 vittorie, 49 pareggi, 39 sconfitte), ma dal suo ritiro al termine della stagione 2012/13 ha perso il 38% degli incontri nella competizione (56 gare - 24 vittorie, 11 pareggi, 21 sconfitte), incluse sei delle ultime nove (1 vittoria, 2 pareggi)
Il Como ha vinto la sua prima partita casalinga in assoluto nelle competizioni europee alla prima giornata (4-1 contro il Lipsia); l'ultima squadra italiana a vincere le prime due gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Lazio nel 1999/2000
Cesc Fabregas e Michael Carrick si affronteranno da allenatori, 17 anni dopo essersi sfidati da calciatori in entrambe le gare della semifinale di Champions League 2008/09 tra Arsenal e Manchester United (vinta 4-1 nel totale dai Red Devils)
Il Manchester United ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte di Champions League (3 pareggi, 6 sconfitte) e ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 15 gare esterne; sia la vittoria che il clean sheet risalgono al 2-0 contro il Villarreal nel novembre 2021
La durata media delle sequenze di gioco del Como in questa Champions League è di 13.8 secondi, la terza più lunga tra tutte le squadre nelle prime due giornate, dietro solo a Barcellona (15.8) e Arsenal (14.4)
Kobbie Mainoo ha completato 49 dei suoi 50 passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League, con una percentuale di riuscita (98%) che è la più alta tra tutti i giocatori nelle prime due giornate (minimo 30 tentati). GUARDA LE STATISTICHE DI MAINOO
Sette diversi giocatori del Como hanno una percentuale di passaggi riusciti pari o superiore al 90% in questa Champions League (minimo 50 passaggi: Milla, Chalobah, Paz, Da Cunha, Ramón, Perrone, Valle). Le uniche due squadre con un numero maggiore di giocatori con questa percentuale nelle prime due giornate sono state Barcellona e Inter (8 ciascuna)
Marcus Rashford potrebbe collezionare la sua 50^ presenza in Champions League in questa partita (34 con il Manchester United, 4 con l'Aston Villa, 11 con il Barcellona). Tra i giocatori inglesi, solo Harry Kane (34), Raheem Sterling (20) e Andrew Cole (18 in 48) hanno segnato più reti di Rashford (17 gol in 49 gare fin qui) nelle loro prime 50 presenze. GUARDA LE STATISTICHE DI RASHFORD