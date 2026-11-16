Dopo la sconfitta per 3-2 in amichevole contro il Giappone, la leggenda brasiliana aveva chiesto al presidente della Cbf Xaud si allontanare Ancelotti. Poche ore prima del test contro Singapore, il ct della nazionale brasiliana ha replicato in conferenza: "Ha espresso la sua e ha il diritto di farlo. La verità è che parla molto. Io devo fare di più e lo farò. Mi piace allenare questa nazionale e devo migliorare" ANCELOTTI E RAPHINHA ESPULSI COL GIAPPONE

Il Brasile non decolla. Dopo il ko in amichevole contro il Brasile per 3-2, Romario aveva attaccato Carlo Ancelotti sui social: "È finita! Prendi le tue cose e vattene". Poche ore prima del secondo test amichevole di novembre (questa volta contro Singapore) in conferenza stampa, il Ct brasiliano ha replicato: "Ha espresso la sua e ha il diritto di farlo: può dire bugie, verità o sciocchezze. La verità è che parla molto. È libertà di espressione – ha proseguito l’allenatore italiano - e, in un Paese democratico, tutti possono avere un'opinione".

Cosa aveva scritto Romario sui social "Nessuno discute la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia avuto, ma questo vale per il calcio dei club. Con la nazionale brasiliana non hai invece mostrato ancora quello di cui sei capace. E la gente ne ha abbastanza. Vuoi continuare ad allenare? Torna ai club, dove ti sei fatto un nome. Perché la Seleçao brasiliana non può permettersi di stare a guardare". E al presidente della CBF Samir Xaud: "Sei giovane, brasiliano e credo tu voglia il meglio per il nostro calcio. È arrivato il momento di mostrare coraggio e prendere una decisione. Mandi via Ancelotti".

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