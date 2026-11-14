 Il Giappone batte (ancora) il Brasile: Ancelotti e Raphinha espulsi. Foto e tabellino | Sky Sport
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Il Giappone batte (ancora) il Brasile: Ancelotti e Raphinha espulsi

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Finisce 3-2 per la nazionale di Moriyasu, stesso risultato dell'amichevole di un anno fa (ma in mezzo il Brasile aveva vinto lo scontro diretto dei sedicesimi del Mondiale). Non bastano due magie di Vinicius, il Giappone vince nel recupero con un gol contestato che porta alle due espulsioni per proteste di Raphinha e Ancelotti

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