Il Giappone batte (ancora) il Brasile: Ancelotti e Raphinha espulsi
Finisce 3-2 per la nazionale di Moriyasu, stesso risultato dell'amichevole di un anno fa (ma in mezzo il Brasile aveva vinto lo scontro diretto dei sedicesimi del Mondiale). Non bastano due magie di Vinicius, il Giappone vince nel recupero con un gol contestato che porta alle due espulsioni per proteste di Raphinha e Ancelotti
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- Sì, visto che anche un anno fa di questi tempi (era l'ottobre del 2025), il Giappone aveva battuto il Brasile in amichevole, curiosamente sempre col risultato di 3-2. In mezzo, però, c'è stato l'unico vero precedente importante: i sedicesimi del Mondiale. Storia diversa, lì il Brasile aveva vinto 2-1 con gol partita di Martinelli al 95'. Per poi uscire agli ottavi contro la Norvegia di Haaland…
- BRASILE (4-3-3): Pedro Morisco; Wesley (78' Vanderson), Jair Cunha (58' Jonathan Jesus), Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos (78' João Gomes), André (58' Marlon Gomes), Bruno Guimarães; Estêvão (58' Alisson Santana), Raphinha (71' Endrick), Vinícius Júnior. Ct. Ancelotti
- GIAPPONE (4-2-2-2): Suzuki; Nakano (62' Sugawara), Seko, Machida (86' Itakura), H. Ito (86' Suzuki); Kamada (72' Minamino), Tanaka (86' Ko. Sano); Doan (72' Sakamoto), Nakamura (72' J. Ito); Kubo (62' Ka. Sano), Maeda (72' Ogawa). Ct. Moriyasu
- Tre giocatori della Serie A in campo: dal 1' Carlos Augusto dell'Inter e Wesley della Roma, terzini titolari di Ancelotti. Nel Giappone è subentrato dalla panchina il terzino Sugawara del Cagliari.
- Pronti e via, la nazionale giapponese fa subito vedere perché è nel pieno della sua golden generation: Kubo della Real Sociedad scappa alla difesa di Ancelotti e segna l'1-0, è il 15'…
- Maeda sfiora addirittura il bis
- Po Nakamura (esterno, tra i più interessanti del Giappone) firma il 2-0 al 19' del primo tempo…
- Lui è fuori dall'inquadratura, ma questa è la parte finale di una saetta di destro dal centro-destra del campo, al limite, dritta all'incrocio dei pali
- Si lotta tanto in mezzo al campo, il Giappone prova a resistere, poi Vinicius infila la seconda magia della giornata. Altro destro preciso dal limite, questa volta dalla sinistra e a giro sul secondo palo. Palo e poi gol. 2-2 al 75'.
- Endrick entra e sfiora il 3-2 con un palo (un palo lo aveva colpito anche Raphinha nel primo tempo direttamnte da corner). Poi però a segnare è ancora il Giappone, in pieno recupero: il Brasile lamenta un fallo a inizio azione, l'arbitro non fischia e Sakamoto segna il gol partita.
- A quel punto scattano le proteste del Brasile, che non ci sta. Si materializza il primo ko post Mondiale per la nazionale di Ancelotti, che aveva infilato due vittorie e un pari (contro l'Australia) nella sosta di settembre-ottobre. Per il Giappone è invece la quinta vittoria di fila
- Nelle tante proteste, ne fanno spese Ancelotti e Raphinha, che era già stato sostituito. L'arbitro era Jansen Foo, di Singapore (si giocava al National Stadium di Singapore). E il prossimo impegno per la nazionale di Ancelotti sarà proprio con la nazionale di Singapore.
- Giappone-Brasile 3-2
15' Kubo (G), 19' Nakamura (G), 33' e 75' Vinícius (B), 90'+1' Sakamoto (G)
- Ammoniti: Suzuki (G), Endrick (B), Vinícius (B)
- Espulsi: Raphinha (B), Ancelotti (B)