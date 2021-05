Assist & passaggi chiave: i migliori della Serie A

A campionato finito tracciamo un bilancio sui giocatori più decisivi della Serie A come "rifinitori". Chi sono coloro che hanno fornito più assist vincenti? Ecco la classifica completa che, in caso di parità, "premia" chi ha totalizzato meno presenze. In chiusura la graduatoria dei giocatori con più passaggi chiave, ovvero coloro che hanno messo più volte i compagni nelle condizioni di segnare (a prescindere se poi ci siano riusciti o meno). I dati sono della Lega Serie A