Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Si chiude il girone d'andata in serie A con il derby della Capitale. Ranieri, reduce dal pareggio di San Siro con il Milan, ha un solo dubbio di formazione fra Pisilli ed El Shaarawy. Ancora panchina per il capitano Pellegrini. Nella Lazio l'unico ballottaggio reale sembra essere quello fra Dele Bashiru e Dia per il posto alle spalle di Castellanos. Andiamo a vedere le possibili scelte dei due allenatori

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 19^GIORNATA