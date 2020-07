Iniziativa curiosa del club tedesco, attualmente nella 3. Liga: i tifosi riceveranno l'abbonamento per la prossima stagione all'interno delle scatolette per il pesce. Un modo per omaggiare la nota industria ittica della città

Unire la passione dei tifosi alle tradizioni della città. È l'ambizione dell'Hansa Rostock, relegato ormai nelle serie inferiori tedesche dopo un decennio passato in Bundesliga tra la metà degli anni '90 e i primi anni del 2000. Oggi milita nella 3. Liga, la terza serie, e nell'ultima stagione si è dovuta accontentare del sesto posto, a pochi punti dalla possibilità di effettuare lo spareggio promozione. L'obiettivo è, dunque, riprovarci l'anno prossimo. E per farlo il club vuole avere tutto il sostegno possibile dalla propria tifoseria (sebbene sulla riapertura degli stadi si continui a lavorare e non c'è nessuna certezza al momento), una delle più calde e numerose di tutta la Germania. Il primo passo è quello di vendere tutti gli abbonamenti che, per la stagione 2020-21, saranno in un formato speciale. I fan dell'Hansa, infatti, riceveranno i loro tagliandi all'interno delle scatolette di pesce. Una scelta non casuale, visto che l'industria ittica della città è una delle più importanti di tutta la Germania e ha una tradizione lunga centinaia di anni. Attaccarsi alle proprie radici per costruire un futuro migliore insieme. Il Rostock chiama a raccolto il suo popolo all'Ostseestadion, lo "Stadio del Mar Baltico", per ritrovare la massima serie e i fasti di un tempo.