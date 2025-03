Stagione finita per Hermoso ma resta al Bayer

E' finita in anticipo la stagione di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo che a gennaio era passato dalla Roma al Bayer Leverkusen, ha subito, durante la sfida Champions contro il Bayern Monaco, una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro. E' stato già operato a Madrid e proseguirà la riabilitazione a Leverkusen in accordo con lo staff medico della Roma

Stagione sfortunata per Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, prelevato da svincolato la scorsa estate dalla Roma a gennaio scorso si era trasferito in Germania in prestito al Bayer Leverkusen per avere maggiore spazio rispetto a quello avuto in giallorosso. Così è stato fino al match di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco nel quale ha riportato una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro. Il difensore si è operato con successo a Madrid e di comune accordo con la Roma proseguirà la riabilitazione a Leverkusen. Per lui stagione finita