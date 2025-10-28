Coppa di Germania e Ligue 1: le gare su Sky

Offerte Sky
In programma la Coppa di Germania e il turno infrasettimanale di Ligue 1 valido per la 10^ giornata del campionato in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Settimana all’insegna del calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Oggi 28 e domani 29 ottobre in campo per la Coppa di Germania e per il turno infrasettimanale di Ligue 1 francese valido per la decima giornata del campionato. Oggi alle 18.30 in campo Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, da vivere su Sky Sport Calcio. Domani saranno tre i match: si parte alle 19 in Francia con Lorient-PSG su Sky Sport Max, mentre alle 20.45 si torna in Germania per Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena e Sky Sport 253). Alle 21.05 sarà la volta dell’Olympique Marsiglia in casa contro l’Angers, live su Sky Sport Max. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok)

Coppa di Germania e Ligue 1, il programma su Sky

OGGI 28 OTTOBRE 

Alle 18.30 

  • EINTRACHT-DORTMUND, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

DOMANI 29 OTTOBRE 

Alle 19 

  • LORIENT-PSG in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo 

Alle 20.45 

  • COLONIA-BAYERN MONACO in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW 
  • telecronaca Pietro Nicolodi 

Alle 21.05 

  • OLYMPIQUE MARSIGLIA-ANGERS in diretta su Sky Sport Max e NOW 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

