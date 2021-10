Dovrà stare fermo per "alcune settimane" Erling Haaland . L'attaccante del Borussia Dortmund , infatti, è costretto a fermarsi per un infortunio all'anca . A comunicare lo stop del norvegese ci ha pensato Rose, l'allenatore dei gialloneri, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Arminia Bielefeld in programma per sabato pomeriggio alle 15:30: " Haaland non giocherà e sarà assente per qualche settimana a causa di un infortunio ai flessori dell'anca - ha dichiarato Marco Rose. Erling è ovviamente di cattivo umore, era felice di essere tornato e si sentiva ancora molto bene al termine della scorsa giornata di campionato contro il Mainz".

Haaland: "Tornerò più forte di prima"

leggi anche

Haaland fa magie con 3 palloni: ma è vero? VIDEO

L'attaccante del Dortmund era stato già costretto a saltare tre partite, due di campionato e una di Champions League, per lo stesso problema a cavallo tra il 25 settembre e il 2 ottobre. Ora un nuovo stop, con Haaland che attraverso un tweet ha fatto sapere di volersi concentrare sul suo recupero: "È arrivato il momento di concentrarmi sulla mia guarigione. Tornerò più forte di prima". Un infortunio che arriva in un momento di forma importante per l'attaccante norvegese, che ha già realizzato 9 gol e 4 assist in 6 presenze in Bundesliga. Numeri incredibili anche in DFB-Pokal, la Coppa di Germania, nella quale ha realizzato una tripletta nell'unica presenza collezionata finora. Haaland ha timbrato il cartellino anche in Europa, realizzando il gol del 2-0 contro il Besiktas nella prima giornata del gruppo C di Champions League.