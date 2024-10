L'Holstein Kiel rimonta il Bayer: 2-2. Borussia ko

Nella 6^ giornata, il Bayer Leverkusen segna due gol nei primi 8' in casa all'Holstein Kiel ultimo in classifica ma si fa rimontare nella ripresa: finisce 2-2 e il Bayern domani può allungare in testa. Perde il Borussia Dortmund, ko a Berlino con l'Union. Vittorie in trasferta per Wolfsburg e Friburgo. Domani altre quattro partite, con il Bayern a Francoforte contro l'Eintracht alle 17.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. Ecco tutti i risultati e i gol

