Kompany, esordio ok: il Bayern travolge l’Ulm 4-0

Il racconto del match

Nessun problema per Vincent Kompany nel suo esordio sulla panchina del Bayern Monaco. La squadra bavarese supera per 4-0 in trasferta il modesto SSV Ulm 1846, squadra di seconda divisione tedesca, nel primo turno della DFP Pokal, la Coppa di Germania. Decisivo l’eterno Thomas Muller, autore di una doppietta nei primi 15’ che mette subito in discesa il match. Nella ripresa le reti di Coman al 79’ e quella di Harry Kane, partito dalla panchina, al 93’. Esordi anche per i nuovi acquisti Olise e Palhinha. Bayern che adesso è atteso all'esordio in Bundes contro il Wolfsburg in trasferta il prossimo 25 agosto.