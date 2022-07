Operazione riuscita per l'attaccante ivoriano, operato per un tumore ai testicoli: starà fuori almeno due mesi. Lo conferma il ds giallonero Kehl, che dopo aver puntato su Haller per sostituire Haaland ora valuta la possibilità di trovare un'alternativa al centravanti acquistato a luglio dall'Ajax

La prima notizia è buona ed è che l’operazione è andata bene: dopo la scoperta di un tumore ai testicoli, l’intervento chirurgico di Sebastien Haller è riuscito. La seconda è che l’attaccante ivoriano dovrebbe stare lontano dal campo per almeno due mesi. Queste sono le novità emerse durante una conferenza stampa di Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, che ha fatto il punto della situazione. “Sebastien è stato operato la scorsa settimana – ha detto Kehl – In quel momento abbiamo chiesto pazienza. Stiamo valutando la terapia, ci sono varie opzioni. Ma starà sicuramente fuori almeno due mesi”. Haller, 28 anni, era arrivato dall’Ajax a inizio luglio: 35 milioni di euro per provare a sostituire Haaland, passato al Manchester City. Nella scorsa edizione della Champions League ha segnato 11 gol ed è diventato l’unico giocatore, con Cristiano Ronaldo, ad aver segnato in tutte e sei le partite della fase a gironi, addirittura 4 nella prima assoluta in Champions, come solo Van Basten. Ora i gialloneri dovranno fare a meno di lui per almeno due mesi e forse saranno costretti a trovare altre soluzioni: “Da alcuni giorni stiamo lavorando su opzioni e idee ma al momento non c’è nulla di specifico – ha concluso Kehl- Abbiamo un calendario difficile fino a novembre, ma la nostra squadra offre diverse opzioni”.