Bundesliga in campo: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

Bundesliga

Con la Premier League e la Ligue 1 a riposo, si gioca in Bundesliga: è in programma la 16^ giornata in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 9 a domenica 11 gennaio si gioca la 16^ giornata di Bundesliga, di nuovo in campo dopo la pausa natalizia. Si parte forte già domani alle 20.30 con Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, su Sky Sport Arena. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Calcio: alle 15.30 in scena Heidenheim-Colonia, mentre alle 18.30 sarà la volta di Bayer Leverkusen-Stoccarda. Domenica alle 15.30 la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Augsburg (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 in campo il Bayern Monaco capolista, impegnato in casa contro il Wolfsburg su Sky Sport Max.

 

Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Bundesliga, il programma della 16^ giornata

OGGI 9 GENNAIO

Alle 20.30

  • EINTRACHT-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Christian Giordano

SABATO 10 GENNAIO

Alle 15.30

  • HEIDENHEIM-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella

Alle 18.30

  • BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Christian Giordano

DOMENICA 11 GENNAIO

Alle 15.30

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-AUGSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Christian Giordano

Alle 17.30

  • BAYERN MONACO-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Coppa di Germania e Ligue 1: le gare su Sky

guida tv

In programma la Coppa di Germania e il turno infrasettimanale di Ligue 1 valido per la 10^...

Sky casa della Bundesliga per altre 4 stagioni

in esclusiva

Un altro importante annuncio per la Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti per altre 4...

Bayern Monaco, morto a 6 anni il figlio di Ulreich

lutto

Il portiere tedesco ha annunciato sui suoi profili social la morte del figlio Len, di 6 anni:...

Bundesliga, le gare del weekend su Sky

guida tv

Con il campionato inglese fermo per dare spazio ai quarti della FA Cup, la Bundesliga scende in...

Stagione finita per Hermoso ma resta al Bayer

Bundesliga

E' finita in anticipo la stagione di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo che a gennaio era...
