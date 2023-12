Una festa da Guinness dei primati: è successo al Westfalenstadion, con oltre 73 mila tifosi del Borussia Dortmund (per la precisione 73.056) che si sono radunati sugli spalti per cantare le più note canzoni natalizie della tradizione tedesca. Non era mai successo che partecipasse così tanta gente a un evento canoro legato al Natale, tanto che la serata ha fatto segnare il nuovo record del mondo... (con tanto di certificazione sul campo!). Nel VIDEO sopra tutti i dettagli

