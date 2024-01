È successo di nuovo. Il match tra Colonia e Borussia Dortmund, valido per la 18^ giornata di Bundesliga, è stato sospeso al 17’ per un lancio di monete di cioccolato in campo. Si tratta di una protesta da parte dei tifosi contro la decisione della federcalcio tedesca di aprire all'ingresso di investitori esterni. L’interruzione è durata 3 minuti, poi il gioco è ripreso. Un episodio identico si era già verificato il 15 dicembre 2023, durante Borussia Monchengladbach-Werder Brema

IL PRECEDENTE DI BORUSSIA-WERDER