Come ormai da tradizione consolidata, a inaugurare la nuova stagione calcistica in Germania è la squadra campione, ovvero il Bayern Monaco, ospite del Borussia Moenchengladbach in una grande classica del calcio tedesco. Nagelsmann senza Pavard e Lucas Hernandez, in attacco Lewandowski supportato da Gnabry, Muller e Sanè. Il Gladbach senza Thuram si affida a Plea, che dopo 10' trova il vantaggio. Diretta su Sky Sport Uno