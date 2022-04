La squadra di Nagelsmann ha battuto 3-1 il Borussia Dortmund e si è laureata campione di Germania per il decimo anno consecutivo (32 titoli in totale). La vittoria sul Borussia Dortmund secondo in classifica (in gol Gnabry, Lewandowski e Musiala) ha permesso al Bayern di chiudere i giochi con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato