GREUTER FURTH-BAYERN MONACO 1-3 (Highlights)

Vince il Bayern Monaco, che si prende momentaneamente la testa solitaria della classifica in Bundesliga in attesa del Wolfsburg, distante tre punti. Tutto facile per gli uomini di Nageslmann, che passano 3-1 sul campo del Greuter Furth, nonostante quasi tutto il secondo tempo giocato in inferiorità numerica per il rosso a Pavard

Testacoda in Bundesliga che non riserva brutte sorprese al Bayern Monaco. I ragazzi di Nagelsmann vincono 3-1 sul campo del Greuter Furth e si portano momentaneamente in testa alla classifica da soli, staccando di 3 punti il Wolfsburg che sarà impegnato sabato alle 15.30 sul campo dell'Hoffenheim. La partita si mette subito in discesa per gli ospiti, che nella prima mezz'ora vanno avanti di due gol grazie alle reti di Muller e Kimmich. Match che potrebbe riaprirsi a inizio ripresa, visto che al 48' viene espulso Pavard per fallo da ultimo uomo su Green. Ma il Bayern rimane in gestione anche con l'uomo in meno e anzi si porta avanti di tre gol grazie all'autorete di Griesbeck al 68'. Il gol di Itten nei minuti finali serve solo a rendere meno amara la sconfitta del Greuter Furth.