Quarto ko di fila per lo Schalke che perde pesantemente in casa contro l'Hoffenheim. Doppietta per Skov con due rigori tra primo e secondo tempo, in mezzo la rete del 2-0 di Dabbur. L'Hoffenheim sale in classifica, momentaneamente al terzo posto, a +1 su Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Schalke terzultimo