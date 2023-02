Il Bayern torna in testa alla Bundesliga grazie al successo sul Wolfsburg. Dopo la vittoria dell’Union Berlin di ieri, la squadra di Nagelsmann si impone 4-2 in trasferta grazie alla doppietta di Coman e ai gol di Muller e Musiala. Per il Wolfsburg reti di Kaminski e dell’ex bolognese Svanberg. Nei bavaresi espulso Kimmich ed esordio del nuovo acquisto Cancelo, subito autore di un assist sul secondo gol del Bayern