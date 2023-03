Ottavo successo di fila della squadra di Terzic, sempre vittoriosa dalla ripartenza della Bundesliga. Battuto 2-1 il Lipsia nello scontro diretto: gialloneri in testa da soli aspettando la risposta del Bayern a Stoccarda. Padroni di casa avanti al 21' con Reus, che si preocura e trasforma il rigore del vantaggio. Prima dell'intervallo il raddoppio dalla distanza dell'ex Juve Can. Nella ripresa l'assalto degli uomini di Rose regala il guizzo di Forsberg, ma non basta