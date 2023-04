Nell'anticipo che ha inaugurato la 28^ giornata di Bundesliga, successo importante in chiave salvezza per lo Schalke, che alla Veltins Arena batte per 5-2 l'Hertha Berlino lasciando la squadra capitolina in coda alla classifica. Non basta alla squadra di Schwarz la rete dell’ex Inter e Fiorentina Jovetic

Dominio Schalke

La partita è decisamente a senso unico: Skarke e Bulter il pochi minuti siglano un uno-due che indirizza la partita. Nel finale della prima frazione reagisce l'Hertha con una splendida rete di Jovetic. Non basta: in apertura di ripresa segna Terodde che le distanze firmando il 3-1. Nel finale lo Schalke prende il largo: con Bulter prima (doppietta per lui) e poi con Kaminski, che firma il 5-2 rendendo inutile la rete di Richter.