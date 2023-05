Dopo dieci stagioni di trionfi consecutivi del Bayern Monaco , la Bundesliga può cambiare padrone. A una giornata dalla fine, infatti, il Borussia Dortmund approfitta dello scivolone interno dei bavaresi, che ieri hanno perso 1-3 all’Allianz Arena contro il Lipsia . Oggi ad Augsburg i gialloneri avevano l’occasione di scavalcare il Bayern e non se la sono lasciata sfuggire. Un primo tempo dominato dalla squadra di Edin Terzic , con un parziale di 17 tiri a 1 ma senza riuscire a sfondare. Anche grazie alla superiorità numerica, dovuta all'espulsione di Uduokhai dell'Augsburg al 38esimo del primo tempo, ci ha pensato nella ripresa Sebastien Haller a sbloccare il risultato. Con una doppietta, al 58’ e all’84’, il centravanti ivoriano -fermato per buona parte della stagione da un tumore ai testicoli e tornato in campo solo a gennaio- ha dato il via alla vittoria del Borussia, che nel recupero ha trovato anche il terzo gol con Brandt .

Sorpasso Borussia: sabato è match point

Il Dortmund ora vede il traguardo a un passo. Con una sola giornata da giocare, il Borussia ora guida la classifica a quota 70 punti, a +2 sul Bayern. Sabato pomeriggio si decide tutto. I campioni in carica del Bayern sono attesi dalla trasferta a Colonia, mentre il Borussia giocherà in casa contro il Mainz. In caso di vittoria, gialloneri campioni a prescindere dal risultati dei rivali. In caso di arrivo a pari punti (con un pari del Borussia e una vittoria del Bayern, sarebbero entrambe a quota 71), la differenza reti (+52 contro +39) premierebbe la squadra di Tuchel. Tuchel che è un ex ma sulla panchina del Dortmund dal 2015 al 2017 non ha saputo contrastare il dominio del Bayern: ora rischia di veder perdere lo scettro ai campioni in carica dopo dieci stagioni. L’ultima squadra a vincere la Bundesliga, Bayern a parte, è stata proprio il Borussia, nell’ormai lontano 2011-2012. Sulla panchina dei gialloneri sedeva Jurgen Klopp. E tra i collaboratori dell’attuale allenatore del Liverpool, c’era proprio Edin Terzic. Che sabato ha il match point per far tornare il Borussia campione.