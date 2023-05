La squadra di Tuchel, in vantaggio con Gnabry, si fa rimontare dal Lipsia che vince 3-1 all'Allianz Arena (rete di Laimer e due rigori trasformati da Nkunku e Szoboszlai). Il Bayern resta a +1 sul Borussia che però gioca domani ad Augsburg e può scavalcarlo a una giornata dalla fine. Il match dei gialloneri domani in diretta su Sky Sport Calcio alle ore 17.30

Svanisce per il Bayern Monaco la possibilità di festeggiare già domani il titolo, che anzi torna clamorosamente in gioco, a una sola giornata dal termine del campionato. I detentori delle ultime 10 Bundesliga si fanno infatti rimontare all’ Allianz Arena dal Lipsia : vantaggio dei padroni di casa con Gnabry nel primo tempo, poi Laimer e due rigori di Nkunku e Szoboszlai ribaltano tutto nella ripresa. A una giornata dalla fine, quindi, bavaresi a quota 68 punti, +1 sul Borussia Dortmund secondo che però gioca domani alle 17.30 ad Augsburg ( diretta su Sky Sport Calcio ) e può dunque scavalcarli.

Bayern, ora il Borussia ha due match point

La squadra di Tuchel non è più padrona del suo destino: con due vittorie nelle ultime due gare, i gialloneri sarebbero campioni a prescindere dal risultato nell'ultima di campionato del Bayern. Con un pari domani con l'Augsburg, il Borussia aggancerebbe il Bayern a 68 punti: in caso di arrivo a pari punti finale, la differenza reti (addirittura +17) premierebbe il Bayern. Tutto è comunque clamorosamente tornato in bilico. Fondamentale dunque sarà intanto la sfida di domani tra Augsburg e Borussia. Poi occhi puntati su sabato prossimo, quando il campionato si chiudera con queste due partite: Borussia-Mainz e Colonia-Bayern.