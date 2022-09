Prima sconfitta – dopo tre pareggi consecutivi – in questa Bundesliga per il Bayern Monaco, battuto dall'Augsburg per 1-0 nella 7^ giornata. Per la prima volta dopo 87 gare di campionato la squadra bavarese non ha segnato nemmeno una rete, nonostante le tante occasioni create. A decidere il match a favore dell'Augsburg è stata la rete realizzata da Berisha al 59'. Nel recupero a cercare il pareggio ci ha provato anche il portiere Manuel Neuer, ma il suo colpo di testa è stato respinto dal collega Gikiewicz