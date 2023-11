Il Bayern Monaco espugna Colonia di misura con un tap-in del solito Harry Kane al 20': per il bomber inglese sono già 18 i gol in Bundesliga in appena tre mesi. I bavaresi salgono momentaneamente in testa alla classifica e mettono pressione al Bayer Leverkusen, impegnato sabato 25 novembre sul campo del Werder Brema. Senza gli infortunali Musiala e de Ligt, Tuchel chiude la sfida senza fare nemmeno un cambio

