BAYERN MONACO-UNION BERLINO 1-0

46' Guerreiro

Prezioso successo del Bayern Monaco nel recupero della 13^ giornata di Bundesliga. La squadra di Tuchel conquista i tre punti battendo 1-0 l'Union Berlino e accorcia la classifica: i bavaresi sono sempre al secondo posto ma la distanza dal Bayer Leverkusen si è ridotta a 4 lunghezze. Gara tutt'altro che semplice per i padroni di casa che dopo aver attaccato in maniera costante durante tutta la prima frazione di gioco, trovano il vantaggio con Guerreiro al 46'.



Sbloccato il match, nella ripresa, la formazione di Tuchel cerca di chiudere i conti e sembra riuscirci quando Kane deposita il pallone alle spalle di Ronnow ma l'arbitro dopo consuto VAR decide di annullaro. Al 75'espulso l'allenatore dell'Union Bjelica per una manata a Sané. Nel finale il Bayern controlla senza correre grossi rischi e porta a casa una vittoria importantissima per ipotizzare una rimonta sul Bayer Leverkusen. Per l'Union Berlino, la classifica rimane complicata con il 15° posto a +3 sul Mainz e sulla zona retrocessione.